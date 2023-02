Faschings-Treiben nach Fest-Umzug: Kripo sucht nach dem Sex-Pärchen von Gaimersheim

Gaimersheim - Kostüme, Alkohol, ausgelassene Stimmung. Es gibt so manchen Grund - nach so langer Corona-Pause - dem Faschings-Hedonismus zu verfallen. Wenn das allerdings öffentlich passiert, kann das problematisch werden.

Kinky Karneval: Im Nachgang des Faschingsumzugs soll sich ein Pärchen in der Wintergasse in Gaimersheim ihren Trieben hingegeben haben. (Symbolbild) © 123rf/fxquadro

Beim Faschingstreiben in Gaimersheim wurde offenbar ein Pärchen von seinen Gelüsten übermannt.

Das ruft jetzt die Polizei auf den Plan: "Am Sonntag soll es im Nachgang des Faschingsumzugs gegen 18 Uhr in der Wintergasse in Gaimersheim zu sexuellen Handlungen zwischen zwei Personen gekommen sein", heißt es in einer Mitteilung am Dienstag.

"Besucher des Umzugs dürften hierzu möglicherweise Beobachtungen gemacht haben." Und genau diese (unfreiwilligen) Zeugen werden gebeten, sich bei den Ordnungshütern zu melden.

"Sachdienliche Hinweise hierzu werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegengenommen", heißt es in der Bekanntgabe weiter.