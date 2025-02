18.02.2025 11:15 Frauen in S-Bahn sexuell belästigt: Bundespolizei sucht nach einem der beiden Opfer

Erschreckende Zwischenfälle in einer S5 in Richtung München-Pasing: Zwei Frauen sind in der S-Bahn sexuell belästigt worden. Eines der Opfer wird gesucht.

Von Jan Höfling

München - Erschreckende Zwischenfälle in einer S5 in Richtung München-Pasing: Zwei Frauen sind in der S-Bahn von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Opfer. In einer Münchner S-Bahn ist es am 24. Januar dieses Jahres zu zwei sexuellen Übergriffen gekommen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat sich der erste Vorfall am 24. Januar 2025, um 12.26 Uhr, vor der Ottobrunner Haltestelle abgespielt. Der Mann nahm demnach gegenüber der Frau Platz und sprach diese an. Als sie sich wenig später von ihrem Sitzplatz erhob und zur Tür begab, folgte der Fremde ihr und berührte sie letztlich am Gesäß. Die Frau verließ die Bahn am Bahnhof Ottobrunn. München Crime Mann verwüstet Geschäft am Ostbahnhof und pöbelt Reisende an Nur Minuten später schlug der Verdächtige um 12.41 Uhr erneut zu, berührte eine 20 Jahre alte Frau am Körper. Der Mann verließ den Zug am Ostbahnhof, das zweite Opfer erstatte Anzeige. Der Mann wird im Zuge der Suche nach der noch unbekannten Frau wie folgt beschrieben: circa 20 bis 30 Jahre alt

schlanke Statur

lange braune Haare mit Pony

trug eine Brille

bekleidet mit blauer Jeans, brauner Steppjacke und schwarzen Stiefeln

hatte eine schwarz-braune Handtasche bei sich. Die Identität des mutmaßlichen Täters konnte zwischenzeitlich laut Polizei bereits ermittelt werden. Es handelt sich um einen 57-Jährigen. Die Beamten bitten die unbekannte Frau dringend, sich als Zeugin zu melden. Auch werden Personen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 0895155500 zu melden.

