Gerade erst enthüllt! Neues "Märchenkönig"-Denkmal wird zum Fall für die Polizei

München - Das neue Denkmal für den bayerischen "Märchenkönig" Ludwig II. scheint nicht jedem zu gefallen: Unbekannte haben es mit Farbe beschmier t.

Kaum enthüllt, schon verschandelt: das neue Denkmal für Ludwig II. an der Corneliusbrücke in München. © Fotoreport-DB/dpa

Die Polizei habe Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sagte eine Sprecherin.

Wann genau die Täter das erst am 13. Juni enthüllte Denkmal an der Corneliusbrücke in München verunstalteten, war zunächst unklar.

Der Monarch, auf dessen Initiative unter anderem der Bau der weltweit berühmten Königsschlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee zurückging, war vor 140 Jahren tot im Starnberger See gefunden worden. Der Tod von Ludwig II., im bayerischen Dialekt "Kini" genannt, gilt seither als rätselhaft.

Bayern ehrt seinen wohl bekanntesten Monarchen am Wochenende mit mehreren Veranstaltungen.