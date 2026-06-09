Direkt vor Polizeiwache in München: Mann wirft Pflastersteine auf Streifenwagen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In München soll ein 27-Jähriger mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt haben. Drei Polizeiwagen wurden dabei unbrauchbar.

Von Charlotte Haft und Benedikt Zinsmeister

München - Ein 27-Jähriger soll Pflastersteine auf geparkte Polizeistreifenwagen in München geworfen haben.

Drei Polizeiwagen wurden bei dem Vorfall unbrauchbar. (Symbolbild)
Drei Polizeiwagen wurden bei dem Vorfall unbrauchbar. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Die Autos waren vor der Polizeiinspektion 21 in der Au geparkt, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten bemerkten demnach am Montag gegen 9.35 Uhr den Vorfall, kontrollierten den Mann und nahmen ihn fest.

Durch die Steinwürfe wurden die Frontscheiben von drei Wagen den Angaben zufolge derart beschädigt, dass die Autos nicht mehr nutzbar waren.

München: 15-Jähriger schläft neben Gleis, dann kommt eine U-Bahn
München Crime 15-Jähriger schläft neben Gleis, dann kommt eine U-Bahn

Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz sei wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt worden.

Ein Ermittlungsrichter wird nun entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft muss. Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema München Crime: