Direkt vor Polizeiwache in München: Mann wirft Pflastersteine auf Streifenwagen

München - Ein 27-Jähriger soll Pflastersteine auf geparkte Polizeistreifenwagen in München geworfen haben.

Drei Polizeiwagen wurden bei dem Vorfall unbrauchbar. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Autos waren vor der Polizeiinspektion 21 in der Au geparkt, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten bemerkten demnach am Montag gegen 9.35 Uhr den Vorfall, kontrollierten den Mann und nahmen ihn fest.

Durch die Steinwürfe wurden die Frontscheiben von drei Wagen den Angaben zufolge derart beschädigt, dass die Autos nicht mehr nutzbar waren.

Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz sei wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt worden.