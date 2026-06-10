Gewaltdelikt in Münchner Hotel! Tatverdächtiger festgenommen

München - In einem Hotel im Bahnhofsviertel von München hat sich am Mittwochmorgen eine Gewalttat ereignet. Ein 33-Jähriger wurde dabei verletzt. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Laut Angaben der Polizei wählte ein Mitarbeiter des Hotels in der Landwehrstraße gegen 7.20 Uhr den Notruf, nachdem der 33-Jährige mit sichtbaren Verletzungen am Oberkörper in die Lobby gekommen war.

Ob er oder der 39-jährige Tatverdächtige Hotelgäste waren, war zunächst unklar. Auch der genaue Ort, wo die Auseinandersetzung stattgefunden haben soll, muss noch ermittelt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht – Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Aufgrund des Einsatzes kam es im Bereich des Hotels zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, da mehrere Straßen gesperrt werden mussten.