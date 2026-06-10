Gewaltdelikt in Münchner Hotel! Tatverdächtiger festgenommen
München - In einem Hotel im Bahnhofsviertel von München hat sich am Mittwochmorgen eine Gewalttat ereignet. Ein 33-Jähriger wurde dabei verletzt. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.
Laut Angaben der Polizei wählte ein Mitarbeiter des Hotels in der Landwehrstraße gegen 7.20 Uhr den Notruf, nachdem der 33-Jährige mit sichtbaren Verletzungen am Oberkörper in die Lobby gekommen war.
Ob er oder der 39-jährige Tatverdächtige Hotelgäste waren, war zunächst unklar. Auch der genaue Ort, wo die Auseinandersetzung stattgefunden haben soll, muss noch ermittelt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht – Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.
Aufgrund des Einsatzes kam es im Bereich des Hotels zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, da mehrere Straßen gesperrt werden mussten.
Der Tatverdächtige soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche U-Haft entscheiden wird.
Erstmeldung: 11.02 Uhr; zuletzt aktualisiert: 15.13 Uhr
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)