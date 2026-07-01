Großeinsatz im Münchner Norden: Anrufer melden Person mit Sprengstoff

München - Bei einem Großeinsatz im Münchner Norden wurde eine Person festgenommen.

Die Polizei eilte mit einem Großaufgebot in den Münchner Norden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Mittwoch über den Notruf gemeldet, dass sich im Sozialbürgerhaus im Stadtteil Milbertshofen eine Person mit Sprengstoff befindet.

Mehr als 20 Streifen eilten in die Knorrstraße. "Es wurde kein Sprengstoff gefunden", so die Beamten am Nachmittag. Allerdings wurde eine Person festgenommen und ein verdächtiger Gegenstand gesichert.

Nach aktuellem Stand wurde niemand bei dem Einsatz körperlich verletzt. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Trotzdem bleibt die Knorrstraße oberhalb des Frankfurter Rings und der Max-Diamant-Straße derzeit komplett gesperrt. "Bitte umfahrt den Bereich weiträumig", so die Polizei.