Großeinsatz im Münchner Norden: Anrufer melden Person mit Sprengstoff
München - Bei einem Großeinsatz im Münchner Norden wurde eine Person festgenommen.
Wie die Polizei mitteilte, wurde am Mittwoch über den Notruf gemeldet, dass sich im Sozialbürgerhaus im Stadtteil Milbertshofen eine Person mit Sprengstoff befindet.
Mehr als 20 Streifen eilten in die Knorrstraße. "Es wurde kein Sprengstoff gefunden", so die Beamten am Nachmittag. Allerdings wurde eine Person festgenommen und ein verdächtiger Gegenstand gesichert.
Nach aktuellem Stand wurde niemand bei dem Einsatz körperlich verletzt. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.
Trotzdem bleibt die Knorrstraße oberhalb des Frankfurter Rings und der Max-Diamant-Straße derzeit komplett gesperrt. "Bitte umfahrt den Bereich weiträumig", so die Polizei.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind immer noch vor Ort und ermitteln. Unter anderem wird gerade das Sozialbürgerhaus abgesucht.
Die Einrichtung diene nach Angaben der Stadt als Ansprechpartner für soziale Angebote und Leistungen für die Bürger Münchens.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa