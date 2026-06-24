Paket-Zustellerin in München sexuell belästigt: 60-Jähriger festgenommen

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Eine 24-jährige Paketzustellerin ist in München sexuell belästigt worden. Ermittelt wird gegen einen 60 Jahre alten Mann.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Eine 24 Jahre alte Paketzustellerin ist in München bei ihrer Arbeit sexuell belästigt worden.

Die Polizei ermittelt gegen einen 60 Jahre alten Mann. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt gegen einen 60 Jahre alten Mann. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, lieferte die Frau am Dienstag gegen 12.30 Uhr in Obergiesing aus und übergab einem Mann vor ihrem Fahrzeug ein Paket.

Dabei soll der 60-Jährige die Frau zunächst "oberhalb der Kleidung unsittlich am Oberschenkel" berührt haben. Die Frau sagte dem Mann, dass er das lassen soll.

Als die 24-Jährige anschließend in das Zustellfahrzeug stieg, soll er sie "erneut unsittlich mit der Hand oberhalb ihrer Kleidung am Gesäß" berührt haben.

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Die Frau alarmierte die Polizei, die den 60-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen konnte.

Der Mann wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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