Paket-Zustellerin in München sexuell belästigt: 60-Jähriger festgenommen

München - Eine 24 Jahre alte Paketzustellerin ist in München bei ihrer Arbeit sexuell belästigt worden.

Die Polizei ermittelt gegen einen 60 Jahre alten Mann. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, lieferte die Frau am Dienstag gegen 12.30 Uhr in Obergiesing aus und übergab einem Mann vor ihrem Fahrzeug ein Paket.

Dabei soll der 60-Jährige die Frau zunächst "oberhalb der Kleidung unsittlich am Oberschenkel" berührt haben. Die Frau sagte dem Mann, dass er das lassen soll.

Als die 24-Jährige anschließend in das Zustellfahrzeug stieg, soll er sie "erneut unsittlich mit der Hand oberhalb ihrer Kleidung am Gesäß" berührt haben.

Die Frau alarmierte die Polizei, die den 60-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen konnte.