Strommast-Anschlag in Garching bei München: Notfall-Provisorium bleibt ein Jahr

Garching/München - Nach den Brandanschlägen auf zwei Hochspannungsmasten bei Garching ist ein Notfall-Provisorium errichtet worden, das wohl mindestens ein Jahr in Betrieb bleiben wird.

Unbekannte steckten zwei Strommasten in Brand. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wesentliche Anlagenteile seien so stark beschädigt worden, dass eine kurzfristige Wiederherstellung der ursprünglichen Struktur nicht möglich sei, teilte die Stadt mit.

Der Rückbau des Provisoriums, das die Versorgungssicherheit wiederherstellen solle, könne erst nach vollständiger Instandsetzung der endgültigen Anlage erfolgen.

Bei den Anschlägen sei der im Bereich der Anlage verlaufende Radschnellweg beschädigt worden. Auf einer Länge von etwa 30 Metern müssten Radfahrerinnen und -fahrer zeitweise auf den Fußweg ausweichen und Rücksicht nehmen, teilte die Stadt weiter mit.

Unbekannte hatten Ende Mai die Masten nahe München in Brand gesetzt. Rund 15.000 Haushalte in mehreren Gemeinden waren nach Angaben des Netzbetreibers Bayernwerk etwa 45 Minuten ohne Strom.