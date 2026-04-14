Großeinsatz in Asylbewerberunterkunft: Mann bedroht Mitarbeiter mit Messer

München - In einer Asylbewerberunterkunft in München ist es am Montagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.

Die Polizei rückte aufgrund der Bedrohungssituation mit mehreren Streifen an. (Symbolfoto) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sollte ein 35-jähriger Jemenit gegen 12.15 Uhr in der Unterkunft in Moosach Dokumente ausgehändigt bekommen. Dabei betrat er den entsprechenden Raum mit einem Messer und bedrohte die Mitarbeiter.

"Den Mitarbeitern gelang es, die Tür zu schließen und sich aus dem Gebäude zurückzuziehen", so die Ermittlungsbehörde. Anschließend alarmierten sie die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte.

Der Tatverdächtige konnte in der Unterkunft festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten das mutmaßliche Tatmesser und stellten es sicher.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsreferat wurde er "aufgrund einer bestehenden Fremd- und Eigengefährdung" in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.