Großeinsatz in München: Jugendliche greift in Streit mit ihren Eltern zum Messer

München - Die Polizei ist in München am Sonntagabend mit einem Großaufgebot zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Waldtrudering ausgerückt.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Gegen 21 Uhr kam es dort in einer Wohnung zu einem heftigen Streit zwischen einer Jugendlichen und ihren Eltern. Das teilte das Polizeipräsidium München am Montag mit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der Teenager plötzlich zu einem großen Küchenmesser.

Die Eltern flüchteten daraufhin in den Keller, schlossen sich dort ein und wählten den Notruf.

Da zunächst unklar war, wie gefährlich die Situation vor Ort ist, rückten mehrere Streifenwagen aus. Die Beamten trafen die Jugendliche an der Wohnung an und konnten sie festhalten.

Nach Angaben der Polizei machte die junge Frau einen psychisch auffälligen Eindruck. Sie wurde daher in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.