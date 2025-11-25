Versehen in S-Bahn lässt 19-Jährige komplett ausrasten

Haar/Baldham - Ein Versehen in einer S-Bahn im Landkreis München hat eine gewaltsame Attacke ausgelöst.

Nach einer Attacke in einer S-Bahn ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei mitteilte, kam es am Montagmorgen in der Bahn auf der Strecke zwischen Baldham und Haar zum Streit zwischen mehreren Reisenden.

Ersten Erkenntnissen zufolge setzte sich gegen 8 Uhr eine 40-Jährige aus Versehen auf die Tasche einer 19-Jährigen. Die reagierte darauf aggressiv, zog die Frau an den Haaren und stieß sie zu Boden.

Eine 38-Jährige beobachtete den Vorfall und versuchte, die beiden zu trennen. Sie wurden jedoch ebenfalls angegriffen: Die 19-Jährige packte auch sie an den Haaren und attackierte sie körperlich, so die Polizei.

Sowohl die 19-Jährige als auch die 40-Jährige stiegen in Haar aus. Die Jüngere machte sich anschließend mit dem Bus aus dem Staub. "Sie konnte in der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden", erklärte die Bundespolizei. Allerdings brachten die Ermittler ihre Arbeitsstätte in Erfahrung und konnten so ihre Personalien feststellen.