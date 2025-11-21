Frauenleiche im Wald bei München gefunden: Das ist bislang bekannt

Neuried - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei München ist die Identität der Toten unklar.

Die Polizei suchte das Gebiet im Forstenrieder Park am Freitag weiter ab. © vifogra / Friedrich

"Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab", sagte ein Sprecher der Münchner Polizei.

Es handle sich um eine Frau mittleren Alters, die vermutlich zwischen 25 und 45 Jahre alt gewesen sei.

Laut Polizei ließ die "Auffindesituation" darauf schließen, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen sein könnte. Das für Tötungsdelikte zuständige Dezernat K11 übernahm die Ermittlungen, die Spurensicherung suchte die Umgebung ab.

An der Leiche und rund um den Tatort seien zahlreiche Spuren gesichert worden, außerdem wurde der Wald am Tag nach dem Fund erneut abgesucht.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tote noch nicht sehr lange an dem Schotterweg lag, an dem sie am Donnerstag von einem Spaziergänger gefunden wurde.