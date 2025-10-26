Gruppe attackiert zwei Männer in Münchner S-Bahn und flüchtet

München - Nach einer Auseinandersetzung an der Haltestelle "Laim" sucht die Polizei nach den Tätern und hofft auf die Hilfe der Bevölkerung.

Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung an der S-Bahnhaltestelle Laim und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde ein 23-Jähriger in der Nacht auf Samstag an der S-Bahnhaltestelle verletzt. Er war gegen 2.10 Uhr zusammen mit seinem Begleiter (22) am Bahnsteig mit einer Gruppe von sieben Männern in Streit geraten.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar, so die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die jungen Männer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in eine am Bahnsteig stehende S-Bahn gedrängt und dann dort beleidigt und bedroht. Anschließend ging die Gruppe auch körperlich auf die beiden los.

Der 23-Jährige erlitt Verletzungen im Mundbereich sowie eine Platzwunde an der Augenbraue. Sein Begleiter blieb unverletzt. Die unbekannten Männer flüchteten nach der Tat. Eine Fahndung nach den Angreifern verlief ohne Erfolg, erklärte die Polizei.