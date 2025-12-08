Frauenleiche in Küche entdeckt: Polizei nimmt Verdächtigen in Hotelzimmer fest

Die Polizei in München hat eine Frauenleiche in einer Küche entdeckt. Schnell ging man von einem Gewaltverbrechen aus – und schnappte einen Verdächtigen.

Von Marco Schimpfhauser

München - Am vergangenen Donnerstag haben Polizeibeamte die Leiche einer 59 Jahre alten Frau in der Küche ihrer Wohnung in Pasing aufgefunden.

Innerhalb weniger Stunden konnten die Polizeibeamten einen Verdächtigen ausfindig machen und festnehmen. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Zuvor hatten Bezugspersonen der Toten die Beamten alarmiert, weil sie die Frau seit Tagen nicht erreichen konnten.

Gegen 20.55 Uhr fanden die Polizisten im Rahmen des Einsatzes die Leiche und hatten schnell den Verdacht, dass hier – aufgrund der Spuren – ein Gewaltverbrechen vorliegen könnte.

Eine Obduktion am Freitag bestätigte diesen Eindruck, offenbar wurde die 59-Jähre mit einem stumpfen Gegenstand getötet.

"Die intensiven Ermittlungen des Kommissariats 11 führten schließlich dazu, dass sich ein Tatverdacht gegen einen 60-jährigen Deutschen, der ohne festen Wohnsitz ist, erhärtete", teilte das Polizeipräsidium München am Montag mit.

Wenige Stunden später konnte der Tatverdächtige am Samstag gegen 22 Uhr "in einem Hotelzimmer in der Innenstadt widerstandslos festgenommen werden". Am Sonntag wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann sitzt nun in U-Haft.

