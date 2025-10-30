Heimlich unter den Rock gefilmt: Frau am Hauptbahnhof hat keine Ahnung

München - Ein Mann hat einer Frau am Münchner Hauptbahnhof unter den Rock gefilmt. Der Täter wurde gefasst, doch sein Opfer weiß vielleicht gar nicht, was passiert ist.

Polizisten beobachteten den Mann bei seiner Tat und unterbanden weitere Aufnahmen. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei berichtet, spielte sich das Ganze bereits am 25. September ab. Der Täter konnte identifiziert werden, doch um den Fall abzuschließen, wird die Geschädigte gesucht.

Eine Streife habe beobachtet, wie der 23-jährige Mann an jenem Nachmittag gegen 16.40 Uhr am südlichen Ausgang zur Bayerstraße hinter der bislang unbekannten Frau herlief.

Mit seinem Handy filmte er zunächst das Gesäß der Frau, anschließend bewegte er die Kamera nach unten und filmte ihr so unter den Rock.

Die Streife unterband weitere Aufnahmen, so die Polizei. Die Frau habe aber von allem wohl nichts mitbekommen und sich unerkannt entfernt.

Sie ist zwischen 20 und 30 Jahren alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Sie hat blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Rock und Stiefel. Außerdem hatte sie ein Lebkuchenherz vom Oktoberfest bei sich, beschreibt die Polizei.