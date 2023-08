Hilfloser Mann (18) am Max-Weber-Platz vergewaltigt

München - Ein 20-Jähriger soll einen 18-Jährigen am Münchner U-Bahnhof Max-Weber-Platz vergewaltigt haben.

Anschließend fuhr der 18-Jährige nach Hause. Am nächsten Tag erstattete er Anzeige bei der Polizei. Da der Tatverdächtige sein Mobiltelefon hatte, konnte er über den Ortungsservice schnell ausfindig gemacht werden.

Der 20-Jährige soll seine Hilflosigkeit ausgenutzt haben und "sexuelle Handlungen" an ihm ausführt haben. Der Täter habe ihm zudem das Handy gestohlen und sei schließlich geflüchtet.

In der Nacht auf Samstag sei der 18-Jährige stark alkoholisiert auf dem Weg von einer Feier nach Hause gewesen und habe sich nach 2 Uhr am Gleis des U-Bahnhofs Max-Weber-Platz aufgehalten, berichtete die Polizei .

Beamte nahmen den Tatverdächtigen in der Nacht auf Sonntag fest, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München mitteilte. Seit Montag sitzt der 20-Jährige in Untersuchungshaft.

Zunächst war die Polizei von einer mehrstündigen Tatdauer ausgegangen. Weitere Ermittlungen haben nun ergeben, dass sich die Tat zwischen 2.35 und 3.05 Uhr zugetragen hat, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Da in diesem Zeitraum kein U-Bahnbetrieb stattfindet, ist es auch nicht so verwunderlich, dass der Vorfall keine Zeugen hatte. Das Kommissariat für Sexualdelikte ermittelt nun in dem Fall.

Erstmeldung 21. August, 17 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 22. August 16.40 Uhr