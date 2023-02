Kirche in Untersendling verwüstet, Brand gelegt! Münchner Polizei sucht nach Zeugen

München - Erschreckender Zwischenfall in der bayerischen Landeshauptstadt ! In Untersendling ist eine Kirche verwüstet und ein Brand im Gebäude gelegt worden.

Eine Polizeistreife stellte die Verwüstungen fest. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, hatte eine 60 Jahre alte Frau am Vortag gegen 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Heinrich in der Scharnitzstraße mehrere brennende Gesangsbücher bemerkt.

Sie rief laut den Beamten sofort eine Angestellte der Kirchengemeinde zu Hilfe. Gemeinsam gelang es beiden, das Feuer im Gotteshaus zu löschen.

Anschließend kontaktierte die Angestellte den Notruf. Die entsandte Streife konnte feststellen, dass der Kirchenraum verwüstet worden war.

Demnach wurden Kerzen umgeworfen und Gesangsbücher auf dem Boden verteilt. Insgesamt entstand den Angaben zufolge dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.



Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 der Münchner Polizei.