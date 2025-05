04.05.2025 08:57 LKA ermittelt: Bewaffneter Mann an S-Bahnhof von Polizisten angeschossen

Per Notruf erfährt die Polizei, dass am S-Bahnhof in Altenerding ein Mann mit Messer unterwegs sein soll. Etwas später fallen Schüsse.

Von Marco Schimpfhauser

Erding - Am Samstagabend ist ein 31 Jahre alter Mann von der Polizei niedergeschossen worden. Die Verletzungen im Oberschenkel stellen keine Lebensgefahr dar. Nachdem der Angreifer (31) auf mehrere Warnschüsse der Einsatzkräfte nicht reagiert habe, sei ein Schuss auf die Beine abgegeben worden. © Arne Dedert/dpa Wie die Beamten bekannt gaben, ereignete sich der Vorfall gegen 19.10 Uhr am S-Bahnhof Altenerding. Die Einsatzkräfte seien zuvor per Notruf informiert worden, dass in dem Bereich eine Person mit einem Messer unterwegs sei. Den Verdächtigen konnten die Polizisten kurz darauf dort antreffen. Der Bewaffnete ging daraufhin auf sie zu. München Crime Brandserie in München: Extremismus-Ermittler der Staatsanwaltschaft übernehmen "Nachdem er auf die Ansprache der Beamten, das Messer wegzulegen, nicht reagierte und sich ihnen weiterhin näherte, gaben die Einsatzkräfte zunächst mehrere Warnschüsse ab", gab das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Sonntag bekannt. "Da die Person weiter auf die Einsatzkräfte zuging, gaben diese einen Schuss auf die Beine des Angreifers ab." Nach einer Erstversorgung wurde der 31-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Wie in solchen Fällen üblich ermittelt das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) - zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut - zu dem Schusswaffeneinsatz. Gegen den Verletzten ermittelt die Kripo Erding.

