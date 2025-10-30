Mädchen überfallen: Elfjährige verliert Bewusstsein und wacht mit Schmerzen auf
München - Eine Elfjährige ist auf ihrem Weg zur Schule in München ausgeraubt worden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, denn die Erinnerungen des Mädchens sind lückenhaft.
Wie die Münchnerin gegenüber der Polizei aussagte, kam es am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr zu dem Vorfall. Demnach wurde sie in der Effnerstraße in Bogenhausen von einem unbekannten Täter ausgeraubt.
"Einige Zeit später fand sie sich, so das Mädchen, auf einer Sitzbank eines Spielplatzes an der Titurelstraße in Bogenhausen wieder", teilte die Polizei mit. Das Kind verspürte Schmerzen am Kopf und bemerkte, dass Bargeld und Fahrkarte weg waren.
Die Elfjährige ging im Anschluss nach Hause und informierte ihre Eltern, die wiederum die Polizei alarmierten. Anschließend wurde das Mädchen in einem Krankenhaus untersucht.
Weitere Details zum Tatablauf waren zunächst unklar und sind Teil der Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei.
Elfjährige in Bogenhausen ausgeraubt: Zeugenaufruf der Münchner Kriminalpolizei
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Effnerstraße und Titurelstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefonnummer 08929100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa