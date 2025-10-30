Mädchen überfallen: Elfjährige verliert Bewusstsein und wacht mit Schmerzen auf

München - Eine Elfjährige ist auf ihrem Weg zur Schule in München ausgeraubt worden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, denn die Erinnerungen des Mädchens sind lückenhaft.

Die Münchner Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in dem mysteriösen Fall. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Münchnerin gegenüber der Polizei aussagte, kam es am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr zu dem Vorfall. Demnach wurde sie in der Effnerstraße in Bogenhausen von einem unbekannten Täter ausgeraubt.

"Einige Zeit später fand sie sich, so das Mädchen, auf einer Sitzbank eines Spielplatzes an der Titurelstraße in Bogenhausen wieder", teilte die Polizei mit. Das Kind verspürte Schmerzen am Kopf und bemerkte, dass Bargeld und Fahrkarte weg waren.

Die Elfjährige ging im Anschluss nach Hause und informierte ihre Eltern, die wiederum die Polizei alarmierten. Anschließend wurde das Mädchen in einem Krankenhaus untersucht.

Weitere Details zum Tatablauf waren zunächst unklar und sind Teil der Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei.