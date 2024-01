Mann liegt schlafend in S-Bahn: Kurz darauf versucht er, auf Bahn-Mitarbeiter einzustechen!

München - In Pasing ist es zu einem erschreckenden Zwischenfall gekommen: Ein 35 Jahre alter Mann hat zwei Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit auf massive Weise bedroht.

Wie die Bundespolizeidirektion München am heutigen Montagvormittag mitteilte, befand sich der Fahrgast in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags schlafend in einer S-Bahn, die im dortigen Betriebswerk abgestellt worden war.

Gegen 1.45 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft den Mann und forderte ihn auf, die Bahn zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der 35-Jährige auch nach.

Eine Streife der DB-Sicherheit übernahm ihn am Bahnsteig, wobei er den Angaben zufolge plötzlich völlig unvermittelt ein Multitool zückte, dieses öffnete und Stichbewegungen in Richtung der beiden Sicherheitsdienstmitarbeiter ausführte.

Glücklicherweise verfehlte er jedoch seine Ziele. Nach der Eskalation gelang es den beiden Bahn-Angestellten, den Deutschen zumindest etwas zu beruhigen.

Eine alarmierte Streife der Polizei konnte den Mann, der es sich zwischenzeitlich auf dem Boden bequem gemacht hatte, vorläufig auf die Wache der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof bringen. Dort brachte eine Durchsuchung gefährliche Gegenstände wie Teppichmesser, Taschenmesser sowie ein Kubotan zum Vorschein, die entsprechend sichergestellt wurden.