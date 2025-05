Mann zündet schlafenden Obdachlosen in München an

München - Im Stadtteil Ludwigsvorstadt soll ein Obdachloser einen anderen Wohnungslosen an einer Bushaltestelle angezündet haben.

Polizisten konnten den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befanden sich ein 57-Jähriger und ein 47-Jähriger (beide polnische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland) am Mittwoch gegen 20 Uhr an der Kreuzung Kapuzinerstraße und Thalkirchner Straße.

Der 57-Jährige schlief an der dortigen Bushaltestelle. Derweil zückte der 47-Jährige sein Feuerzeug und hielt es an den Rücken des Schlafenden. Die Kleidung des Mannes fing Feuer, berichtete die Polizei.

Zeugen bemerkten die Flammen und reagierten sofort: Sie löschen den Brand mit Wasser aus mitgeführten Flaschen. Außerdem setzten sie einen Notruf ab.

Der 57-Jährige erlitt Brandverletzungen am Rücken und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.