Messerattacke in Münchner Arbeiterwohnheim: 49-Jähriger niedergestochen

In einem Münchner Arbeiterwohnheim ist ein 49-Jähriger bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. (Symbolbild) © v

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das spätere Opfer am Samstag gegen 8.20 Uhr in einem Zimmer der Unterkunft in Unterschleißheim zu Besuch.

Völlig unvermittelt soll ein 52-Jähriger mit einem Messer auf den Mann losgegangen sein und ihn dabei im Gesicht und der Brust verletzt haben.

Laut Polizei konnte ein weiteres Zustechen "nur durch das sofortige und massive Eingreifen der anderen anwesenden Personen in dem Zimmer" verhindert werden.

Der 52-Jährige konnte anschließend durch die alarmierte Polizei noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der 49-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er befinde sich den Angaben zufolge außer Lebensgefahr.