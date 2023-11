Mitten am Tag: 17-Jährige in Münchner Tiefgarage vergewaltigt

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung in der Münchner Innenstadt ein und hatte Erfolg. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich die 17-jährige Münchnerin am vergangenen Mittwoch gegen 12.30 Uhr Hilfe suchend an Passanten in der Luitpoldstraße gewandt.

Sie gab an, in einer nahen Tiefgarage vergewaltigt worden zu sein. Die Passanten wählten daraufhin den Notruf.

Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge war die Jugendliche in der Nähe des Hauptbahnhofs von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden. Sie begleitete ihn anschließend zum Alten Botanischen Garten. "Unter dem Vorwand, mit ihr Rauschgift konsumieren zu wollen, führte er sie in eine nahe gelegene Tiefgarage", berichtete die Polizei.

Anschließend sei der Mann aufdringlich geworden und habe von der Jugendlichen Geschlechtsverkehr gefordert, was sie ablehnte. Daraufhin überwältigte er die 17-Jährige und vergewaltigte sie. Als er wieder von ihr abließ, konnte sie die Tiefgarage verlassen und Hilfe suchen.