Gewalteskalation in Obersendling: Streit eskaliert, Duo von Gruppe heftig verprügelt

München - Eine Gewalteskalation hat am späten Sonntagabend mehrere Streifen der Münchner Polizei auf den Plan gerufen. Jugendliche haben sich in Obersendling geprügelt, zwei Verletzte mussten in eine Klinik gebracht werden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Polizeiangaben vom Dienstagmittag zufolge hatte ein Zeuge gegen 22.20 Uhr den Notruf gewählt und die heftige Schlägerei den Beamten gemeldet.

Zahlreiche Kräfte rückten sofort aus. Sie trafen am Einsatzort zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren, die beide in München leben, verletzt auf dem Boden sitzend an. Nach ersten Erkenntnissen waren beide mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit geraten. Ebenjener war im Verlauf eskaliert.

Auf die Verletzten wurde demnach eingeschlagen und eingetreten. Die Gruppe sei zudem immer größer geworden. Alle an der Eskalation beteiligten Jugendlichen seien äußerst aggressiv gewesen.

Besonders erschreckend: Laut Aussage eines Zeugen soll ein Jugendlicher aus der Jugendgruppe während der Schlägerei eine Waffe gezeigt haben.