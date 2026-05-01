Mitten in München! Mann mit schweren Stichverletzungen gefunden

München - In der Nacht auf Freitag hat sich in München eine Gewalttat ereignet. Die Polizei fahndet wegen eines versuchten Tötungsdelikts nach einem flüchtigen Mann.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung nach dem Täter ein. Diese verlief jedoch erfolglos. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, gingen gegen 3 Uhr mehrere Notrufe wegen einer schwer verletzten Person an der Kreuzung Bayerstraße/Schillerstraße in der Ludwigsvorstadt ein.

Am Einsatzort fanden die Beamten einen 43-Jährigen vor, der mehrere Stichwunden aufwies. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Angaben der Polizei waren ihm die Verletzungen "im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person zugefügt worden".

Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Vor Ort wurden Spuren gesichert.

Die Mordkommission der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe des Geschehens sind Gegenstände der Ermittlungen.