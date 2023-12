24 Jahre nach Mord an vierfacher Mutter: Ehemann in U-Haft

München - Fast ein Vierteljahrhundert ist es her: Eine junge Türkin, Mutter von vier Kindern, wird erhängt in ihrer Wohnung im Münchner Stadtteil Hasenbergl gefunden. Selbstmord? Die Ermittler sind schnell sicher: Das war es nicht. Nun wurde ihr früherer Ehemann verhaftet. Der 56-Jährige sitzt in U-Haft.