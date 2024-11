17.11.2024 14:26 Prügel-Attacke am Münchner Hauptbahnhof: Jetzt muss das Opfer in den Knast

Weil er in eine Schlägerei geriet, kam ein Mann in München mit der Polizei in Kontakt. Und das hatte bittere Folgen für den 48-Jährigen.

Von Marco Schimpfhauser

München - Eine Schlägerei hat für einen 48-jährigen Deutschen am S-Bahn-Mittelbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes unerwartete Folgen. Weil er Opfer einer Schlägerei wurde, ist der Bundespolizei ein Mann ins Netz gegangen, gegen den es einen Haftbefehl gab. © 123RF/lufimorgan In der Nacht auf Samstag war der Mann gegen 2.15 Uhr von einem 28-Jährigen aus Großbritannien ins Gesicht geschlagen worden. Der Vorfall wurde der Polizei mitgeteilt, die sich sofort um die beiden Streithähne kümmerte. Dabei kam es zur überraschenden Wendung: "Ein Datenabgleich förderte beim 48-Jährigen aus der Altstadt einen Sicherungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls zu Tage", teilte die Bundespolizeiinspektion München am Sonntag mit. München Crime Einbrecher will Terrassentür knacken, hat Rechnung aber ohne Bewohner gemacht "Er, der keine ärztliche Betreuung benötigte, wurde der Justiz zugeführt." gegen seinen Kontrahenten wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Der 48-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Warum es zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, ist nicht klar. Die beiden gemessenen 2,72 und 2,35 Promille Atemalkohol könnten laut Polizei jedoch ein möglicher Grund sein.

Titelfoto: 123RF/lufimorgan