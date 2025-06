Sohn sticht mit Messer auf Mutter ein: 76-Jährige stirbt im Krankenhaus

Alles in Kürze

Polizisten entdeckten in dem Haus in der Romanstraße eine Frau mit mehreren Stichverletzungen. © vifogra / Friedrich

Wie die Ermittler mitteilten, kam es am Sonntag gegen 16.25 Uhr in einer Wohnung in der Romansstraße zu einem Angriff mit einem Messer auf eine Frau.

Die Lage sei zunächst unklar gewesen, so die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen und ein Notarzt wurden in den Münchner Westen entsandt.

In der Wohnung wurde eine 76-Jährige mit mehreren Stichverletzungen entdeckt. Sie wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.

Der 24-jährige Tatverdächtige befand sich ebenfalls in der Wohnung und konnte vor Ort festgenommen werden. Die Polizei sprach von einer Tat im "familiären Umfeld".

Laut der Münchner Feuerwehr handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um den Sohn der Frau. Ihr Ehemann musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.