Gewaltdelikt in der Romanstraße: Polizei nimmt Täter fest

München - Am Sonntag wurde die Polizei nach Neuhausen-Nymphenburg gerufen. Dort kam es in einer Wohnung zu einem handfesten Streit. Die Polizei spricht von einem Gewaltdelikt.

Alles in Kürze

Die Polizei wurde zur Romanstraße gerufen. © vifogra

Unter Blaulicht eilten die Einsatzkräfte gegen 16.25 Uhr in die Romanstraße. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eskalierte ein Streit. Es kam zu Gewalt.

Ob es Verletzte zu beklagen gibt, ist unklar.

Der Täter wurde festgenommen. Zu keinem Zeitpunkt habe es eine Gefahr für die Allgemeinheit gegeben, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei zu TAG24. Man ermittle wegen eines Gewaltdeliktes.

Weitere Details konnte der Sprecher am Abend noch nicht nennen.