Nach Explosion und Großbrand: Leiche in München identifiziert

Am 1. Oktober war München im Ausnahmezustand. Der Brand eines Hauses mit Sprengfallen sorgte für Aufregung. Nun ist die Identität der dortigen Leiche klar.

Von Cordula Dieckmann

München - Bei der Leiche, die nach einem Großbrand und Explosionen in einem Münchner Wohnhaus geborgen wurde, handelt es sich um den Vater des Tatverdächtigen.

Im Haus in der Lerchenau wurde die Leiche des 90-jährigen Vaters des Tatverdächtigen (†57) entdeckt.
Im Haus in der Lerchenau wurde die Leiche des 90-jährigen Vaters des Tatverdächtigen (†57) entdeckt.  © Felix Hörhager/dpa

Das habe die Obduktion ergeben, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zur Todesursache machte sie zunächst keine Angaben.

Der 90-Jährige war am 1. Oktober tot in seinem Haus gefunden worden, das mutmaßlich wohl der Sohn angezündet und mit Sprengfallen versehen hatte.

In dem Zusammenhang wurde auch das Oktoberfest bis zum späten Nachmittag gesperrt, nachdem ein bedrohliches Schreiben des Tatverdächtigen aufgetaucht war.

München: Brandanschläge auf CSU-Zentrale und AfD-Büro: Polizei nimmt 20-Jährigen fest
München Crime Brandanschläge auf CSU-Zentrale und AfD-Büro: Polizei nimmt 20-Jährigen fest

Darin wurde ein "bombiges Erlebnis" auf der Wiesn angekündigt - eine Drohung, die die Polizei vor dem Hintergrund der Sprengfallen und Explosionen ernst genommen hatte.

Auf der Flucht vor der Polizei nahm sich der Tatverdächtige dann das Leben. Die Mutter des 57-Jährigen und seine Tochter wurden bei dem Vorfall verletzt.

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa

Mehr zum Thema München Crime: