Nach monatelanger Jagd: Serieneinbrecher in München gefasst

München - Die Münchner Kriminalpolizei hat eine Einbruchsserie in der bayerischen Landeshauptstadt aufgeklärt.

Nach monatelanger Jagd hat die Münchner Polizei einen Serieneinbrecher geschnappt. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

In der Nacht zum Dienstag nahmen Zivilbeamte im Stadtteil Ludwigsvorstadt einen 42-Jährigen fest. Wie die Polizei mitteilte, sei der Tatverdächtige kurz nach Mitternacht in der Schwanthalerstraße von den Polizisten erkannt worden.

Gegen den Deutschen, der ohne festen Wohnsitz ist, habe bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorgelegen.

Die Polizei hatte zuvor intensive Ermittlungen durchgeführt, da es im gesamten Stadtgebiet immer wieder zu Einbruchdiebstählen gekommen war.

Dem 42-Jährigen können den Angaben zufolge inzwischen 23 Fälle zugeordnet werden. Ziel der Beutezüge waren demnach vor allem gewerbliche Objekte.

Bei der anschließenden Durchsuchung des von ihm genutzten Hotelzimmers in der Innenstadt stellten die Polizisten tatrelevante Kleidung sowie mutmaßliches Diebesgut sicher.