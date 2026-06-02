Nach monatelanger Jagd: Serieneinbrecher in München gefasst

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach monatelanger Jagd hat die Münchner Polizei einen Serieneinbrecher geschnappt. Dem 42-Jährigen werden über 20 Taten zur Last gelegt.

Von Roland Beck

München - Die Münchner Kriminalpolizei hat eine Einbruchsserie in der bayerischen Landeshauptstadt aufgeklärt.

Nach monatelanger Jagd hat die Münchner Polizei einen Serieneinbrecher geschnappt. (Symbolbild)
Nach monatelanger Jagd hat die Münchner Polizei einen Serieneinbrecher geschnappt. (Symbolbild)  © Peter Kneffel/dpa

In der Nacht zum Dienstag nahmen Zivilbeamte im Stadtteil Ludwigsvorstadt einen 42-Jährigen fest. Wie die Polizei mitteilte, sei der Tatverdächtige kurz nach Mitternacht in der Schwanthalerstraße von den Polizisten erkannt worden.

Gegen den Deutschen, der ohne festen Wohnsitz ist, habe bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorgelegen.

Die Polizei hatte zuvor intensive Ermittlungen durchgeführt, da es im gesamten Stadtgebiet immer wieder zu Einbruchdiebstählen gekommen war.

München: Fußball-Fans eskalieren: Anhänger von TSV 1860 und FC Bayern streiten am Hauptbahnhof
München Crime Fußball-Fans eskalieren: Anhänger von TSV 1860 und FC Bayern streiten am Hauptbahnhof

Dem 42-Jährigen können den Angaben zufolge inzwischen 23 Fälle zugeordnet werden. Ziel der Beutezüge waren demnach vor allem gewerbliche Objekte.

Bei der anschließenden Durchsuchung des von ihm genutzten Hotelzimmers in der Innenstadt stellten die Polizisten tatrelevante Kleidung sowie mutmaßliches Diebesgut sicher.

Einbruchsserie in München begann bereits 2025

Dem 42-Jährigen werden über 20 Taten zur Last gelegt. (Symbolbild)
Dem 42-Jährigen werden über 20 Taten zur Last gelegt. (Symbolbild)  © Peter Kneffel/dpa

Bereits im vergangenen Jahr gab es die ersten Einbrüche. So wurde etwa im September 2025 in der Altstadt ein Tresor mit Bargeld aus einem Geschäft entwendet.

Einen Monat später durchsuchte der Täter einen Bürokomplex nahe dem Odeonsplatz und erbeutete Bargeld sowie Edelmetall. 

Eine damalige Zeugenbeschreibung skizzierte einen 35- bis 40-Jährigen, der unter anderem mit einem schwarzen Brecheisen und blauen Einweghandschuhen ausgerüstet war.

München: Wissenschaft-Spione für China? Deutsches Ehepaar in München festgenommen
München Crime Wissenschaft-Spione für China? Deutsches Ehepaar in München festgenommen

Auch ein Vorfall in der Maxvorstadt Ende Januar 2026, bei dem der Täter über ein aufgehebeltes Kellerfenster in Büroräume eindrang und einen Tresorwürfel plünderte, geht laut Polizei auf das Konto des Serientäters.

Der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Kommissariat 52 der Münchner Kripo führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

Mehr zum Thema München Crime: