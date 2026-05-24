München-Westpark: Mann bei Streit mit Messer verletzt

München - Blutiger Streit am Grillplatz: Bei einem Streit in einem Park in München ist einer der Kontrahenten mit einem Messer angegriffen worden.

Im Münchner Westpark eskaliert ein Konflikt - ein Mann muss danach ins Krankenhaus gebracht werden. (Archiv) © Sven Hoppe/dpa

Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend mitteilte.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Es wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zu der Auseinandersetzung kam es demnach im Westpark im Bereich der Grillplätze.



