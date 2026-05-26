Fußball-Fans eskalieren: Anhänger von TSV 1860 und FC Bayern streiten am Hauptbahnhof

München - Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung unter Fußballfans am Münchner Hauptbahnhof.

Am Hauptbahnhof mussten Polizisten streitende Fußballfans trennen. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei mitteilte, eskalierte die Lage zwischen den Anhängern der Münchner Fußballvereine am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr. Eine Zeugin informierte die Beamten einer Streife über den Streit am nördlichen Ausgang des Hauptbahnhofs.

Ermittlungen zufolge gerieten ein 31-jähriger Anhänger des TSV 1860 München und ein 33-jähriger Fan des FC Bayern München zunächst verbal aneinander.

Ein 48-jähriger Begleiter des Bayern-Fans mischte sich ein und spritzte Wasser auf den Kontrahenten. Daraufhin soll der 31-Jährige eine Glasflasche in Richtung des 33-Jährigen geworfen haben. Er konnte den Wurf abwehren, erlitt dabei aber eine Verletzung an der Hand, so die Polizei. Medizinisch versorgt musste er nicht werden.

Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei griffen ein und trennten die Streithähne. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,36 Promille beim 31-Jährigen und 2,17 Promille beim 33-Jährigen. Der 48-Jährige wies einen Wert von 2,20 Promille auf.