Nach Streit per Social Media verabredet: Mann wegen versuchten Totschlags festgenommen

Kaufbeuren - In der Nacht von Silvester auf Neujahr hat ein 23 Jahre alter Mann einen 31-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft stufen den Fall als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Der 23 Jahre alte Tatverdächtige ließ sich von den Einsatzkräften widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 1.30 Uhr sind die beiden nach Polizeiangaben zunächst in eine verbale Streitigkeit geraten, als sie sich in einem Lokal in Kaufbeuren befanden.

Der 31-Jährige hätte den Ort zunächst verlassen. Über Social Media haben sich die beiden später noch einmal zu einem Treffen vereinbart.

"Beim Aufeinandertreffen in den frühen Morgenstunden gegen 5.15 Uhr im Stadtteil Neugablonz griff der 23-Jährige das Opfer an und verletzte ihn dabei nicht unerheblich am Kopf", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Der 31-Jährige begab sich mithilfe zweier Zeugen ins Krankenhaus. Die Kripo übernahm am Neujahrstag die Ermittlungen.

Im Zuge dieser Untersuchungen konnten die Beamten feststellen, wo sich der Tatverdächtige befindet und konnte diesen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses festnehmen.