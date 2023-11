07.11.2023 09:29 Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann setzt Auto in Brand, Rettungssanitäter werden zu Brandbekämpfern

In der Montagnacht ist in Oberfranken offenbar ein Nachbarschaftsstreit derart eskaliert, dass am Ende das Auto eines der Kontrahenten in Flammen stand.

Von Marco Schimpfhauser

Frensdorf – Im oberfränkischen Landkreis Bamberg ist offenbar ein Nachbarschaftsstreit so sehr eskaliert, dass am Ende ein Auto in Flammen stand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem anscheinend mit Absicht in Brand gesetzten Auto übernommen. © NEWS5 / Merzbach Wie Reporter vor Ort mitteilten, könnte in der Montagnacht ein schon lange anhaltendes Spannungsverhältnis seinen bisherigen Höhepunkt erreicht haben. Gegen 23.15 Uhr entdeckte die Besatzung eines zufällig an der Hauptstraße entlangfahrenden Sanitätsfahrzeugs den Brand. Sie waren eigentlich mit einem Patienten in Richtung Krankenhaus unterwegs, hielten an und löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. München Crime Sohn will mehrmals Vater töten: Eltern können in unbeobachteten Moment zur Polizei fliehen Bei den alarmierten Einsatzkräften stand schnell der Verdacht im Raum, dass dieser Brand mit Absicht gelegt wurde. Als möglicher Täter geriet schnell ein Nachbar ins Visier. Dieser hatte sich laut ersten Meldungen wohl in seine Wohnung zurückgezogen und wollte die Beamten zuerst nicht hineinlassen. Später wurde der Verdächtige laut Mitteilung offenbar festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: NEWS5 / Merzbach