Querdenker-Demo in München: "Hitlergrüße" und Angriff auf Journalisten

München - Bei einer Versammlung aus dem Bereich der Querdenker-Bewegung am Dienstag in der Münchner Altstadt musste die Polizei mehrmals eingreifen.

Bei der Querdenker-Demo am Dienstag wurden mehrere Straftaten von der Polizei aufgenommen. (Archiv) © Fabian Sommer/dpa

An der Demo nahmen zwischen 14 und 19 Uhr nahmen rund 1200 Personen teil.

"Während sich der Versammlungszug nach einer Auftaktkundgebung am Marienplatz durch die Altstadt bewegte, kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Medienvertreter mit einer Trommel ins Gesicht schlug", gab das Polizeipräsidium in der Landeshauptstadt am heutigen Mittwoch zu de Demonstration bekannt.

"Die Trommel wurde sichergestellt und der 60-Jährige wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt." Der Angreifer konnte nach der Bearbeitung der Anzeige auf freien Fuß gesetzt werden, der Journalist erlitt leichte Verletzungen.

Auch wurden zwei weitere Vorfälle vermeldet, die offenbar in die gleiche Kerbe schlagen. "Gegen 14.45 Uhr, machte ein 48-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding eine staatsschutzrelevante Geste, die er in Richtung der Versammlungsteilnehmer im Bereich des Marienplatzes zeigte." Die Deutsche Presseagentur sprach von einer "verbotenen Abwandlung des Hitlergrußes".

Der zweite Vorfall schien dabei etwas direkter zu sein: "Während der Schlusskundgebung in der Rosenstraße zeigte ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck einen sogenannten Hitlergruß in Richtung der Versammlung der Querdenker-Bewegung."