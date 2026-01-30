Razzia gegen Kinderpornografie in München: 25 Männer im Visier der Polizei

München - Bei einem Großeinsatz gegen Kinderpornografie wurden am Mittwochabend etliche Wohnungen in München durchsucht. Konkret stehen 25 Männer im Alter zwischen 16 und 72 Jahren unter dringendem Verdacht, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen Kinderpornografie besessen und teils verbreitet haben.

Die Polizei wertet nun alle elektronischen Geräte aus. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Rund 40 Polizeikräfte durchkämmten im Stadtgebiet und Landkreis auf richterliche Anordnung insgesamt 25 Wohnungen.

Dabei stellten sie unter anderem Mobiltelefone, Computer und elektronische Speichermedien sicher.

Diese sollen nun ausgewertet werden. Hinweise auf Zusammenhänge zwischen den Verdächtigen gebe es derzeit nicht.

Die mutmaßlichen Straftaten seien überwiegend über das Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet worden, hieß es.