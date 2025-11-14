Schock am Münchner Hbf: Gruppe stürmt in ICE und tritt Zugbegleiterin am Boden

München - Eine Gruppe hat in München einen abfahrbereiten ICE gestürmt, eine Zugbegleiterin umgestoßen und auf sie eingetreten.

Die Polizei sucht nach dem Vorfall insbesondere einen Mann, der den Vorfall mit seinem Handy gefilmt haben soll. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte die Bahn-Mitarbeiterin gerade selbst in den Zug in Richtung Berlin steigen, als die Gruppe auf sie zugerannt kam.

Die Frau sei zur Seite gestoßen worden und zu Boden gestürzt. Danach hätten mehrere Menschen aus der Gruppe auf die eingetreten, sie angeschrien und lautstark beleidigt, teilte die Bundespolizei mit.

Ein Mann, dessen Identität bislang unklar blieb, soll den Vorfall am 6. November vom Bahnsteig aus mit seinem Smartphone gefilmt haben.

Anzeige gestellt worden sei in dem Fall erst einige Tage später, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Doch Videoaufnahmen hätten den beschriebenen Vorfall gezeigt, weshalb jetzt wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung ermittelt wird.