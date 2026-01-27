Schock in Drogerie-Markt: Als Mitarbeiterin eine Ladendiebin anspricht, zückt diese ein Messer und sticht zu

München - Ein Ladendiebstahl eskaliert zur Messerattacke ! In einem Drogeriemarkt in München haben sich am Montagnachmittag schockierende Szenen abgespielt. Ein Mitarbeiter entging nur knapp schwersten Verletzungen.

Die Polizei konnte die Angreiferin festnehmen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete gegen 16.55 Uhr eine Angestelle der Filiale in der Ludwigvorstadt, wie eine Frau verschiedene Sachen in ihren Rucksack steckte.

Als die Mitarbeiterin die Ladendiebin ansprach und einen Kollegen hinzuzog, kippte die Situation schlagartig. Die Frau zog plötzlich ein Küchenmesser und stach gezielt in Richtung des 31-jährigen Mitarbeiters.

"Dieser konnte schwere Verletzungen nur durch entsprechendes Zurückweichen und durch Abwehr mit einer Hand vermeiden", beschrieb die Polizei die Szenen. "Schließlich konnte der 31-Jährige zusammen mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen die Frau zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten."

Der 31-jährige Mitarbeiter wurde leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.