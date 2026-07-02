SEK-Einsatz in München: Mann droht mit Schwert

München - Aufregung in München : Ein Mann bedrohte seinen Kontrahenten mit einem Schwert und sorgte so für einen SEK-Einsatz.

SEK-Beamte konnten den Mann in Nymphenburg festnehmen. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in den Stadtteil Nymphenburg alarmiert. In einer Wohnung bedrohte ein 45-jähriger Münchner seinen 49-jährigen Gast mit einem Schwert.

Zahlreiche Streifen wurden zum Einsatzort gerufen. Unterstützt wurden die Beamten vom SEK. Die Spezialkräfte trafen den 45-Jährigen in seiner Wohnung an und nahmen ihn fest.

Den Angaben zufolge war der 49-Jährige nicht verletzt worden.

In der Wohnung des Angreifers entdeckten die Beamten jedoch mehrere Hieb- und Stoßwaffen, die sichergestellt wurden.