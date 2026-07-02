Mit Flasche attackiert und festgehalten: Streit zwischen jungem Paar eskaliert

München - Am Mittwochabend kam es an einem Schnellimbiss am Münchner Ostbahnhof zu einem handfesten Streit zwischen einem jungen Pärchen. Eine 19-Jährige soll ihren 22-jährigen Freund mit einer Plastikflasche attackiert, ihn geschlagen und ihn anschließend am Weggehen gehindert haben.

Die Frau musste sich vor der Polizei verantworten. (Symbolfoto) © Bundespolizei

Gegen 20.30 Uhr schlug ein 27-jähriger Zeuge bei Revier München-Ost Alarm, so die Bundespolizei.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine 19-jährige Deutsche sowie ihren 22-jährigen französischen Partner, beide in München wohnhaft.

Nach ersten Erkenntnissen eskalierte ein Beziehungsstreit aus bislang ungeklärter Ursache. Dabei soll die 19-Jährige ihrem Freund eine gefüllte Plastikflasche gegen den Kopf geworfen haben.

Sie soll ihn zudem festgehalten haben, sodass er den Ort nicht verlassen konnte.

Auch der Verdacht steht im Raum, dass sie auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben soll.

Der 22-Jährige blieb nach aktuellem Stand unverletzt und kam ohne medizinische Behandlung aus. Ein freiwillig durchgeführter Promilletest bei der 19-Jährigen ergab keine Alkoholisierung. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten beide wieder gehen.