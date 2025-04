Smart-Fahrerin dreht durch und beißt Polizist: Verfolgungsjagd mit Kind (8) an Bord

München - Eine 52-jährige Autofahrerin hat sich in München eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Frau muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun gegen die 52 Jahre alte Frau. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife die Smart-Fahrerin am Samstag gegen 18.40 Uhr in der Plinganserstraße "aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise" kontrollieren. Demnach befand sich auch ein achtjähriges Kind in dem Kleinwagen.

Erst nach mehrmaliger Aufforderung mit Anhaltekelle und Blaulicht hielt die Münchnerin schließlich an.

Doch während der Kontrolle gab die 52-Jährige plötzlich wieder Gas und flüchtete die Plinganserstraße stadtauswärts. Bei ihrer Flucht überfuhr sie mindestens eine rote Ampel und gefährdete einen 40-jährigen Autofahrer.

An der Kreuzung zur Zechstraße musste die 52-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Die Beamten konnten sie einholen und erneut kontrollieren. Dabei biss sie einem der Polizisten in den Oberarm. Er wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.