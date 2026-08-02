Stein aus dem Wasser, Hiebwaffe am Rad: 70-Jähriger bedroht Badegäste am Feringasee

Unterföhring - Mit einem Stein aus dem Wasser hat ein 70-Jähriger am Samstagvormittag am Feringasee bei München mehrere Badegäste bedroht.

Am Feringasee in Unterföhring wurden Badegäste von einem 70-Jährigen bedroht. (Archiv) © Matthias Balk/dpa

Außerdem sei am Fahrrad des Mannes eine Hiebwaffe gefunden worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Mann war zuvor beim Schwimmen mit einer 28-Jährigen aus dem Landkreis Oberallgäu in Streit geraten.

Die Frau kehrte ans Ufer zurück und bekam Hilfe von anderen Badegästen, die daraufhin von dem 70-Jährigen mit dem Stein bedroht worden sein sollen. Daraufhin alarmierten Anwesende gegen 11.10 Uhr die Polizei.

Als der Mann bemerkte, dass eine Streife unterwegs war, schwamm er zu mehreren Bojen in der Mitte des Sees. Augenzeugen befürchteten, der Mann könnte mitten auf dem See in Not geraten sein und alarmierten die Wasserwacht.

Die Polizei dirigierte den 70 Jahre alten in München wohnenden Deutschen auf das Boot und nahm ihn vorübergehend fest.