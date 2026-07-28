Frau flippt in Münchner Bus aus und zeigt Hitlergruß
München - Eine Frau hat in einem Linienbus Fahrgäste belästigt und unter anderem den Hitlergruß gezeigt.
Wie die Polizei mitteilte, fiel die 37-jährige Münchnerin in der Nacht auf Samstag in einem Bus an der Schwanthalerhöhe auf.
Sie äußerte sich dabei rassistisch und zeigte die verbotene Geste. Als der Busfahrer daraufhin anhielt und die Frau aufforderte auszusteigen, wurde sie zunehmend aggressiver.
Fahrgäste und der Busfahrer alarmierten deshalb die Polizei. Bei der Kontrolle der Frau flippte die 37-Jährige dann aus und leistete massiven körperlichen Widerstand. Dabei versuchte sie, die Beamten zu treten und zu beißen, und beleidigte sie fortwährend.
Aufgrund ihres Verhaltens wurde die Frau schließlich in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht, so die Polizei.
Sie wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa