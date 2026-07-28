Frau flippt in Münchner Bus aus und zeigt Hitlergruß

München - Eine Frau hat in einem Linienbus Fahrgäste belästigt und unter anderem den Hitlergruß gezeigt.

In einem Bus in München eskalierte eine Frau (37) so, dass die Polizei verständigt wurde. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fiel die 37-jährige Münchnerin in der Nacht auf Samstag in einem Bus an der Schwanthalerhöhe auf.

Sie äußerte sich dabei rassistisch und zeigte die verbotene Geste. Als der Busfahrer daraufhin anhielt und die Frau aufforderte auszusteigen, wurde sie zunehmend aggressiver.

Fahrgäste und der Busfahrer alarmierten deshalb die Polizei. Bei der Kontrolle der Frau flippte die 37-Jährige dann aus und leistete massiven körperlichen Widerstand. Dabei versuchte sie, die Beamten zu treten und zu beißen, und beleidigte sie fortwährend.

Aufgrund ihres Verhaltens wurde die Frau schließlich in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht, so die Polizei.