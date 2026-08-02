Münchner Mordkommission ermittelt: Als Mann Wohnungstür öffnet, wird er mit Messer angegriffen

München - In München ist ein 42-Jähriger Opfer eines brutalen Angriffs geworden. Der mutmaßliche Täter befindet sich auf der Flucht und wird unter anderem wegen versuchten Mordes mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht.

Der Täter befindet sich auf der Flucht. Die Polizei fahndet auf Hochtouren nach ihm. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Am Freitagvormittag gegen 10.20 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnung einer 36-Jährigen in der Schachenmeierstraße in Neuhausen. Als ein 42-jähriger Deutscher, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, die Tür öffnete, wurde er sofort mit einem Messer und Faustschlägen attackiert.

Andere zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung Anwesende griffen ein, trennten die Beteiligten und der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung.

Der 42-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Im Zuge intensiver Ermittlungen der Münchner Mordkommission konnte ein 35-jähriger Kosovare mit Wohnsitz in München als möglicher Tatverdächtiger identifiziert werden.