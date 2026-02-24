Teenager mit Messer bedroht und verletzt: Münchner Kripo sucht Räuber-Duo

München - Ein 15-Jähriger ist in München von zwei Männern mit einem Messer bedroht und verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, um die Täter ausfindig zu machen.

Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei Räubern. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Angaben des Münchner Polizeipräsidiums war der Jugendliche in der Nacht auf Samstag gegen 0.40 Uhr zu Fuß in der Bodenehrstraße in Sendling unterwegs.

In der dortigen Grünanlage wurde er von zwei maskierten Männern angesprochen und mit einem Messer bedroht. Die Täter forderten die Herausgabe von Wertgegenständen.

Der 15-Jährige weigerte sich und setzte sich zur Wehr. Dabei wurde er durch das Messer an der Hand verletzt. "Anschließend flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort", so die Polizei.

Das Opfer vertraute sich kurz danach einem Familienangehörigen an, der die Polizei informierte.