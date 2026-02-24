Teenager mit Messer bedroht und verletzt: Münchner Kripo sucht Räuber-Duo
München - Ein 15-Jähriger ist in München von zwei Männern mit einem Messer bedroht und verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, um die Täter ausfindig zu machen.
Laut Angaben des Münchner Polizeipräsidiums war der Jugendliche in der Nacht auf Samstag gegen 0.40 Uhr zu Fuß in der Bodenehrstraße in Sendling unterwegs.
In der dortigen Grünanlage wurde er von zwei maskierten Männern angesprochen und mit einem Messer bedroht. Die Täter forderten die Herausgabe von Wertgegenständen.
Der 15-Jährige weigerte sich und setzte sich zur Wehr. Dabei wurde er durch das Messer an der Hand verletzt. "Anschließend flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort", so die Polizei.
Das Opfer vertraute sich kurz danach einem Familienangehörigen an, der die Polizei informierte.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei München
Täter 1:
männlich
über 18 Jahre alt
190 Zentimeter groß
kräftige, stämmige Figur
dunkle Augen
dunkler Bart unter der Lippe
schwarze hüftlange glänzende Winterjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, schwarze "Full-Face"-Maske, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose von Nike, schwarze Nike-Turnschuhe
Täter 2:
männlich
etwa 180 Zentimeter groß
schlank
hüftlange dunkle Daunenwinterjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, schwarze Maske über Mund und Nase, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose, schwarze Nike-Air-Force-One-Turnschuhe
Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefonnummer 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa