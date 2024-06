Tödliche Schüsse in München: Täter weiter auf Flucht!

München - Im Münchner Stadtgebiet Milbertshofen-Am Hart sind am gestrigen Montagnachmittag Schüsse gefallen. Ein Mann wurde laut einer Polizeisprecherin bei dem Zwischenfall letztendlich tödlich verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Wichtig: Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach der Tat den Beamten zufolge bereits am Montag nicht mehr.

Wie " Bild " unter Berufung auf Zeugen am Montag berichtete, soll das spätere Opfer mit einem Messer auf sein Gegenüber losgegangen sein. Dieser habe deshalb eine Schusswaffe gezogen und abgedrückt.

Laut Angaben vom Dienstagmorgen befindet sich der oder die tatverdächtige Person, die bisher nicht gefasst oder identifiziert werden konnte, weiterhin auf der Flucht - eventuell in einem dunkeln Audi A4.

Zeugen hatten das Opfer gegen 16.45 Uhr schwer verletzt auf der Schmalkaldener Straße entdeckt, hieß es. Der Tatort in München befindet sich dabei in der Nähe der U-Bahnstation "Frankfurter Ring".

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © -/München.TV/dpa

Über die genauen Hintergründe des Gewaltakts gibt es derzeit noch keinerlei konkreten Informationen.

Die Polizei vermeldete letztlich den Tod des Opfers: "Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die verletzte Person in ein Krankenhaus. Hier verstarb die Person an ihren Verletzungen." Zusätzlich dazu war mitgeteilt worden, dass Beamte Mietshäuser in einer abgeriegelten Straße durchsuchen würden.

Diese verliefen jedoch schlussendlich ergebnislos.

Im Zuge der Tat bittet die Polizei dringend darum, mögliche Hinweise an die Beamten weiterzugeben.

Wer Bild- sowie Videoaufnahmen im möglichen Zusammenhang mit der Tat angefertigt hat, wird gebeten, diese unter diesem Link zu übermitteln.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden zudem gebeten, sich zeitnah mit dem Polizeipräsidium München unter der Rufnummer 08929100 oder natürlich jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.