Widerliche Szenen! Mann entblößt sich vor 25-Jähriger, pinkelt und fasst ihr an den Hals

München - Erschreckende Szenen in der bayerischen Landeshauptstadt : Ein unbekannter Mann hat sich vor einer Frau entblößt, auf den Gehweg uriniert und seinem Opfer an den Hals angefasst!

Die Polizei sucht weiterhin nach dem Unbekannten. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Münchner Polizei am Mittwoch mitteilte, war es bereits am Montagmorgen gegen 9.10 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen, als die 25-Jährige zu Fuß in der Rosenheimer Straße unterwegs war.

Dort traf die Frau auf den ihr unbekannten Mann, der Blickkontakt suchte, seinen Penis entblößte und im Anschluss auf den Gehweg der Straße urinierte.

Doch damit nicht genug: Als die Münchnerin an ihm vorbeigehen musste, berührte der Verdächtige sein Opfer mit der Hand noch im Halsbereich. Der Mann entfernte sich dann in Richtung Rosenheimer Platz.

Die 25-Jährige verständigte umgehend die Polizei, eine eingeleitete Fahndung blieb aber ohne Erfolg. Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 15, das zuständig für Sexualdelikte ist, geführt.

Die Beamten bitten im Zusammenhang mit der erschreckenden Tat um die Hilfe der Bevölkerung, der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: