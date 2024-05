13.05.2024 15:12 Widerliche Zwischenfälle: Frau bei Bayern-Spiel und in U-Bahn belästigt!

Widerliche Zwischenfälle am Rande des Erfolgs des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. In der Allianz Arena und in einer U-Bahn ist eine Frau belästigt worden.

Von Jan Höfling

München - Widerliche Zwischenfälle am Rande des Heimerfolgs des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg! In der Allianz Arena und anschließend in einer U-Bahn ist eine 24 Jahre alte Frau von einem Mann (32) sexuell belästigt worden. Die Frau hat das Spiel des FC Bayern in der Allianz Arena besucht. © Lennart Preiss/dpa Die junge Frau mit Wohnsitz im Landkreis München befand sich demnach am gestrigen Sonntag mit dem 32-Jährigen, der ebenfalls im Landkreis wohnt, beim Spiel des Rekordmeisters, wobei dieser sie im Stadion mehrfach unsittlich berührt haben soll. Die 24-Jährige habe dem Mann daraufhin deutlich zu verstehen gegeben, dass sie dies nicht möchte. Nach dem Schlusspfiff in der Allianz Arena begaben sich beide mit einer U-Bahn in Richtung Münchner Innenstadt. Hierbei kam es erneut zu Übergriffen, die aber diesmal von anderen Fahrgästen bemerkt wurden. Diese sprachen den Mann daraufhin an. München Crime Brutaler Streit unter Jugendlichen in München: 16-Jähriger überlebt nur knapp Als Reaktion begann der 32-Jährige damit, sie zu beleidigen. Laut Polizei konnte er am Marienplatz beim Verlassen der Bahn festgenommen werden. Gegen ihn wird den Angaben zufolge nun durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) wegen sexueller Belästigung und Beleidigung ermittelt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er jedoch zunächst wieder entlassen.

