Riskante Isar-Überquerung: Mann gerät in Strömung - Hubschrauber rettet ihn

München - Ein Mann ist in München in der Isar in Not geraten und aus dem Fluss gerettet worden.

Passanten alarmieren die Polizei, die Rettung folgt schnell. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der 46-jährige Bulgare versuchte am Mittwoch gegen 19 Uhr, schwimmend den Fluss auf Höhe der Tierparkbrücke zu durchqueren, wie die Polizei mitteilte.

Passanten wurden auf den Mann in der Strömung aufmerksam und wählten den Notruf.

Polizisten, die in der Nähe waren, kamen dem Mann schnell zu Hilfe. Ein Rettungshubschrauber mit einem Wasserretter holte den 46-Jährigen schließlich aus der Strömung.