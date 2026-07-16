Riskante Isar-Überquerung: Mann gerät in Strömung - Hubschrauber rettet ihn
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München - Ein Mann ist in München in der Isar in Not geraten und aus dem Fluss gerettet worden.
Der 46-jährige Bulgare versuchte am Mittwoch gegen 19 Uhr, schwimmend den Fluss auf Höhe der Tierparkbrücke zu durchqueren, wie die Polizei mitteilte.
Passanten wurden auf den Mann in der Strömung aufmerksam und wählten den Notruf.
Polizisten, die in der Nähe waren, kamen dem Mann schnell zu Hilfe. Ein Rettungshubschrauber mit einem Wasserretter holte den 46-Jährigen schließlich aus der Strömung.
"Der 46-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden", berichtete das Münchner Polizeipräsidium am Donnerstag.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa